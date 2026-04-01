童謡を歌い継ぎ、世界中に広めてきた由紀さおり（79）安田祥子（84）姉妹。1986年（昭61）に童謡コンサートをスタートさせ、40周年という節目を記念したベストアルバム「日本の四季」を4月15日に発売する。6月11日には東京・渋谷公会堂で40周年記念公演を行う。童謡の魅力などについて2人に聞いた。【取材・構成＝松本久】◇◇◇−童謡は多くの人になじみがありますが、大人になって歌う機会はあまりありません