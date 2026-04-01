現地メディアは、佐々木は「まだ発展途上」と厳しい目を向けた(C)Getty Images開幕3連勝スタートを切ったドジャースが、今季4試合目で初黒星を喫した。本拠地でのガーディアンズとのカード初戦に2-4で敗れている。この日、大きな注目を集めたのは、ドジャース先発の佐々木朗希だった。オープン戦で不安定なマウンドが続いていた右腕は、4回0/3で1失点とまずまずの内容で、今季初登板を終えている。【動画】冴えるカットボール