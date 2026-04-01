俳優・戸塚純貴（３３）が１日、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に新・水曜パーソナリティーとして初出演した。どんよりとした曇り空の屋外から総合司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーと声をそろえて「おはようございます！」と番組開始のあいさつで第一声を発した戸塚。これに水卜アナは「練習していないのに『おはようございます』がそろったので、なんかうまくいく気がしました！」と