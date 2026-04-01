◆国際親善試合イングランド０―１日本（３１日、英ロンドン）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）が、サッカーの聖地ウェンブリーでイングランド代表（同４位）に１―０で歴史的勝利を挙げた。前半２３分に中盤でのボール奪取からカウンターを繰り出し、中村敬斗のクロスを三笘薫が右足シュートを流し込んで日本はファーストシュートで先制した。後半はホームで負けられないイングランドの猛攻を浴びるが、ＧＫ鈴木