◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ（パスＢ）スウェーデン３―２ポーランド（３１日）欧州プレーオフの決勝が行われ、スウェーデンが２大会ぶり１３度目の本大会出場を決めた。１次リーグで日本と同じＦ組に入り、６月２６日に米ダラスで行われる第３戦で日本と対戦する。＊＊＊最終的にはＷ杯出場権を獲得したスウェーデンだが、欧州予選では大不振にあえいだ。初戦こそスロベニアと２―２で引き分けたが、