三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第138話は、志望校や塾選びにおける「指標としての数字」について考える。たしかに「塾の指導力」は伝わるが…東京大学の合格発表を迎えた3月10日。合格発表を現地の掲示板に確認した者はすぐに合否を確認できたが、ネットで確認しようとした者はアクセスできるまで時間がか