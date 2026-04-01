日本代表は現地時間31日、キリンワールドチャレンジ2026でイングランド代表と対戦している。同試合の23分、日本代表MF三笘薫（ブライトン／イングランド）が先制ゴールを奪ったが、このゴールは、イングランド代表GKジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）にとって、“スリーライオンズ”のGKとして喫した536日ぶりの失点となった。“ワールドカップイヤー”において初のインターナショナルマッチウィークとなる3月シリー