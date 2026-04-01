ミラノ・コルティナ五輪でメダル3つを獲得した男子の二階堂蓮（24＝日本ビール）も帰国した。今季はW杯初優勝を含む個人表彰台8度。W杯個人総合は4位とブレークの一年となり、「本当にいいシーズンだった」と小さくうなずいた。自身初となった五輪では、個人ラージヒルで銀メダルに輝くも悔し涙を流した。「金メダルを獲れる状況だった。その悔しさを4年後に」と30年五輪でのリベンジを次なる目標に掲げた。