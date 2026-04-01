アメリカのトランプ大統領は先月31日、ホルムズ海峡の事実上の封鎖で影響を受けている国に対し、自力で石油を確保するよう求めました。トランプ大統領は先月31日、SNSで、ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、影響を受けている国に対し、「アメリカから石油を購入するか、自分で海峡まで石油を取りに行け！」と主張しました。その上で、「各国は自分で戦うすべを学ぶ必要がある。アメリカはもはや君たちを助けない」と不満を示し、