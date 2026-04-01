米政府系のラジオ・フリー・アジア は30日、北朝鮮が進める地方開発事業を巡り、住民への強制動員が一段と強まっていると報じた。凍てつく河川に入っての資材採取を強いられるなど過酷な実態が伝えられ、住民は疲弊しきっているという。報道によると、北東部の咸鏡南道では今年、新たに複数の郡が「地方発展政策」の対象に指定された。従来は食品工場や日用品工場、被服工場といった軽工業施設の建設が中心だったが、今年からは病