【ニューヨーク＝木瀬武】３１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１１２５・３７ドル高の４万６３４１・５１ドルだった。中東情勢が早期に収束するとの期待から、投資家心理が改善し、大幅に上昇した。値上がりは２日連続。イランのペゼシュキアン大統領が米国の停戦案を条件付きで受け入れる意向を示したと伝わるなど、米国の対イラン軍事作戦が早期に終結する可能性が意識された。ＩＴ企業