カーリング女子で五輪2大会連続メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美（34）が31日、退団すると発表した。現役は続行し、今後は海外のプロリーグなどで活動する。自身のSNSに「12年間という長い時間、本当にありがとうございました。これからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩り豊かであるよう精進し続けます」などと心境をつづった。吉田は北海道銀行で14年ソチ五輪に出場。同年にロコ・ソラーレに加入し、正確なシ