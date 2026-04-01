ドイツのルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンとポルシェ傘下のコンサルティング会社・MHPがこのほど共同で発表した報告書「インダストリー4．0バロメーター2026」によると、中国は工業デジタル化レベルが世界トップクラスにあり、デジタルツイン技術、人工知能（AI）、サプライチェーンの透明性、および自動化レベルなどで突出している。同報告書によると、世界の工業分野のデジタル化レベルは高まり続けており、関連バロ