入荷即完売の店舗も？ 日常使いとしての高い支持と納期の壁2025年9月10日に発売されたスズキの新型「アドレス125」は、長年にわたり通勤・通学の足として多くのライダーから支持されてきた原付二種スクーターです。ボディサイズは全長1880mm×全幅690mm×全高1155mmと、街中でも取り回しやすいコンパクトな車体を持っています。【画像】超カッコいい！ これがスズキ新型「125ccスクーター」です！（42枚）（30枚以上）その心