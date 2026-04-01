現地３月31日に開催された北中米ワールドカップ（W杯）の欧州プレーオフ決勝で、スウェーデンとポーランドが前者のホームで激突。勝った方が、今夏のW杯で日本、オランダ、チュニジアと同じグループFに入る。５日前の準決勝で、スウェーデンはヨケレスがハットトリックを達成し、ウクライナを３−１で撃破。ポーランドはレバンドフスキの得点などで、アルバニアに２−１で逆転勝利した。天下分け目の一戦で、力強い大声援を