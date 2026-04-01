森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表とロンドンの聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦した。今夏の北中米ワールドカップへ向けた“最終選考”の意味合いを持つ重要な英国遠征。日本は29日に初戦でスコットランドに１−０で勝利。続くW杯メンバー発表前、最後の試合となる２戦目では、FIFAランキング４位の強豪イングランドと相まみえた（日本は18位）。両者の対戦は16年ぶりで、過去の