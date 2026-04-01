◇国際親善試合 日本―イングランド（2026年4月1日ロンドン）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）に1―0で勝利した。イングランドからの勝利はアジア勢初の快挙となった。森保一監督は試合を振り返り、「苦しい展開が多かったが、理想の展開でなくても辛抱強く戦うことを選手たちが実践してくれた」と総括した。決勝点のシーンについては、「相手