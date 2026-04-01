今年5月に迫る新潟県知事選に元五泉市議が名乗りをあげました。3月31日会見を開き、知事選への出馬を表明したのは元五泉市議の安中聡さん。【安中聡 氏】「しっかりと原発を反対、そして廃止するために戦ってまいりたい」2018年に続く2度目の挑戦では、原発の廃止と県民投票条例の制定を争点化する考えです。知事選には現職の花角知事と立憲民主党の土田竜吾県議も出馬を予定しています。知事選は5月14日告示、31日投開票です。