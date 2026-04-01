春の訪れを告げる味覚、アスパラガスの出荷が新潟県刈羽村で始まっています。冬の寒さを乗り越え、甘さ十分の仕上がりとなっています。 3月31日、刈羽村の農場で収穫されていたのはアスパラガスです。春から秋にかけて収穫されますが、中でも土の下で寒い冬を越した春アスパラは、養分がより多く詰まっているといいます。【ピーチビレッジファーム安達慶太さん】「春のアスパラガスは甘さとやわらかさが特長。太い