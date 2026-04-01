◇2026年W杯欧州プレーオフB組決勝スウェーデン3―2ポーランド（2026年3月31日スウェーデン・ストックホルム）日本のW杯1次リーグ第3戦（6月25日）の対戦相手がスウェーデンに決まった。欧州プレーオフ（PO）で勝者が日本と同じ1次リーグF組に入るB組決勝はスウェーデンがポーランドを3―2で撃破。2大会ぶり12度目の本大会出場を決めた。前半19分に左から崩して中盤から飛び出したMFアヤリが相手選手を引きつけて足裏で