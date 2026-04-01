【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は3月31日、レバノン南部で29〜30日に国連レバノン暫定軍（UNIFIL）の要員3人が爆発で死亡したことを受けて緊急会合を開いた。各国から爆発を非難し、徹底調査を求める声が相次いだ。UNIFILに参加するフランスのボナフォン国連大使は「受け入れ難い攻撃」だと非難。またレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラと交戦するイスラエル軍がUNIFILのフランス部隊を威嚇したとして「要員の安全を