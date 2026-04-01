◆国際親善試合イングランド０―１日本（３１日・ウェンブリー）日本はイングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。ＭＦ三笘薫が決勝点を挙げた。採点と寸評は以下の通り。森保一監督【６・５】Ｗ杯のドイツ戦、スペイン戦やブラジルとの親善試合とは異なる勝ち方。臆することなく、自分たちの土俵で勝利ＧＫ鈴木彩艶【６・０】シュートセーブはもちろん、ハイボール処理もつなぎの部分もハイ