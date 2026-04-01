右座骨部の故障のため、リハビリに取り組んでいた巨人の高梨雄平投手（３３）が３１日、３軍で立正大とのプロアマ交流戦（Ｇ球場）で実戦復帰。先発し１回を投げ１安打無失点１四球だった。試合は降雨のため３回ノーゲームとなったが「無事に終わってよかったです。あとは気持ちで投げるタイプなので、上がってくればもっとよくなってくると思います」と汗をぬぐった。悪天候にも屈しなかった。真っさらなマウンドに「１０年ぶ