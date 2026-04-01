◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）とロッキーズの菅野智之投手（３６）が３１日（日本時間４月１日）、試合前練習中に交流した。一塁側ベンチ前で和やかに談笑した岡本と菅野は巨人時代のチームメート。ＷＢＣでも侍ジャパンのメンバーとして共闘していた。前日３０日（同３１日）は二人の対決が実現。２回２死では空振り三振