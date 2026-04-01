NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4678.60（+121.10+2.66%） 金６月限は続伸。時間外取引は、原油高が圧迫要因になったが、米大統領の戦争終結発言をきっかけに押し目を買われた。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、ドル安や株高を受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS