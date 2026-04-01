NY株式31日（NY時間16:27）（日本時間05:27） ダウ平均46341.51（+1125.37+2.49%） S＆P5006528.52（+184.80+2.91%） ナスダック21590.63（+795.99+3.83%） CME日経平均先物53155（大証終比：+1995+3.75%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅高。市場は、米国のイラン紛争からの早期撤退の可能性を見極めている。そのような中で、トランプ大統領が側近に対し、ホルムズ海峡が大部分閉