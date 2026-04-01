米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30） 米2年債 3.791（-0.037） 米10年債4.313（-0.036） 米30年債4.904（-0.007） 期待インフレ率2.308（-0.002） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。本日市場は今月の動きの調整が強まり、原油相場も下落する中、米国債利回りも低下した。 米国のイラン紛争からの早期撤退の可能性を見極めている。そのような中で、