人気絶頂で芸能界を引退するも復帰した俳優の山本裕典が、かつて所属していた芸能事務所の解雇理由である女性問題や、契約終了日の一部始終について赤裸々に語った。人生のどん底を味わったはずの山本は、今後の恋愛について衝撃的な発言をし……!? 【TVer】山本裕典のSMAP名曲『世界に一つだけの花』生歌唱パフォーマンスが激ヤバ！「やりすぎだぞ！」元KAT-TUN中丸雄一がツッコミ 山本といえば、月刊誌『JUNON』主催