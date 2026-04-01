【ジュネーブ共同】非政府組織（NGO）核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）は3月31日、長崎県の被爆者4団体が送付したイラン攻撃への抗議文書の受け取りを在日イスラエル大使館が拒絶し、返送されたことに関し「被爆者を侮辱している」と非難する声明を発表した。ICANのパーク事務局長は「米イスラエルによるイラン攻撃は核施設を標的としている」とした上で「核兵器が人間に及ぼす影響について、身をもって知る被爆者の声は尊