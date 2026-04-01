■サッカーKIRIN WORLD CHALLENGE 2026日本 1ー0 イングランド（日本時間1日、ロンドン・ウェンブリー・スタジアム）“サッカーの聖地”ウェンブリー・スタジアムで行われた日本（FIFAランク18位）対イングランド（同4位）の試合は1ー0で勝利し、大金星を挙げた。日本は前半23分に三笘薫（28）がゴール決め、1点差を守り切った。日本代表のスタメンはGKに鈴木彩艶（23）、DFは谷口彰悟（34）、渡辺剛（29）、伊藤洋輝（26）。M