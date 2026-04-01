サンストックトンは7歳でG1初挑戦となる。両にらみだったダービー卿CTが賞金順で出走が難しくなり意欲の参戦。火曜朝は坂路をサッと流した。堀内師は「前走は凄く状態が良かった。それに近い状態。背腰が良くなって、いい位置で折り合えるようになっています」とやる気十分。近2戦はここで再戦するショウヘイ、レーベンスティールから0秒7差以内と大きく負けていない。高齢馬の激走に注目だ。