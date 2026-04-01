◇パ・リーグ西武5―3オリックス（2026年3月31日ベルーナD）西武のドラフト2位・岩城がプロ初登板初セーブを挙げた。2点リードの9回に2死一、二塁を招いても最後は西川を見逃し三振に仕留めてマウンドでガッツポーズ。「とても緊張する場面だったが、落ち着いて自分の投球をしようということだけを考えた」。オープン戦は6試合で計6回無失点。重責を任され「今日は100点の投球だった」と新守護神としての自覚をにじま