◇セ・リーグDeNA1―4阪神（2026年3月31日京セラD）DeNAは3年ぶりの開幕4連敗を喫した。移籍後初登板で先発したデュプランティエは古巣に対して5回2失点でまとめても、打線が阪神を上回る10安打で1得点どまり。6回に今季1号ソロで気を吐いた筒香は「感覚は良いけど、チームに勝ちが付いていない。勝とうと全力でやっているのは間違いない。変わらずに毎日やるだけ」と強調した。攻撃のつながりを欠く現状に相川監督