◎DeNA・相川監督は試合中に眼鏡をかけている理由について「元々乱視で、そこに最近は老眼も入ってきて。（裸眼だと）スコアボードが本当に見えないんですよ」。それ、めちゃくちゃ分かります。◎DeNA・戸柱は後輩の松尾を指さして「優勝したから今日はめっちゃ機嫌良いんですよ。さっきまでめっちゃテレビ見てましたもん」。母校・大阪桐蔭の選抜V、おめでとうございます。◎DeNA・秦裕二チーム付広報は「今日はうち負けた