◇セ・リーグ巨人5―2中日（2026年3月31日バンテリンＤ）WBCに出場していた巨人の大勢が、今季初セーブを挙げた。この日出場選手登録された右腕は5―2の9回から登板。「（侍ジャパンで同僚だった金丸が）いい投球をしていて、僕も気合が入った」と最速156キロをマークし3者凡退に抑えた。同じくWBC後に合流した守護神・マルティネスの調整が遅れているため「その間にクローザーを経験したいと思っていた。3人で抑えら