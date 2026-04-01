◇パ・リーグロッテ0―9日本ハム（2026年3月31日エスコンF）ロッテは日本ハムの細野にノーヒットノーランを許し、2戦連続の零敗。サブロー監督は「もちろん（細野は）良かったんですけど、このメンバーを使った僕が悪いですね」と責任を背負った。攻略の鍵と見ていた左打者が不発。「左も全然打てなくて真っすぐもスライダーもどちらも手が出ないような感じだった」。高卒3年目で初めて開幕ローテーション入りした木