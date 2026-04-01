タレントの柳沢慎吾（64）が31日、都内で「肺炎球菌感染症」の予防啓発イベントに出席した。予防接種を呼びかける一方、大の高校野球ファンで知られているだけに「ちょうど裏で甲子園やってて…」と選抜高校野球決勝の経過が気になる様子。ただ、持ち前のトークはエンジン全開で、イベント終了後も司会者の降壇の合図に応じず壇上で10分以上漫談を披露。「今日は寒いからゆっくり寝ていい夢見ろよ！」とおなじみの決めぜりふ