ファッションデザイナーのドン小西氏（75）が31日、咽頭がんを患っていることを公表した。現在は通院しながら放射線治療などで完治を目指す。病状進行のステージなどは不明だが、小西氏に近い関係者は「深刻という状況ではない」と話している。辛口ファッションコメンテーターとしても知られる小西氏。心臓に持病があったが、2012年11月にテレビ東京系の医療バラエティー「主治医が見つかる診療所」に出演した際、心臓弁膜症が