■ＷＴＯＫＹＯ 2,349円(+400円、+20.5％) ストップ高 ＷＴＯＫＹＯ [東証Ｇ]がストップ高。前週末取引終了後にＳＢＩホールディングス [東証Ｐ]との資本・業務提携を発表し、これを材料に急速人気化したが、時価総額60億円前後の超小型株で浮動株比率も低く、圧倒的な品薄感から31日もストップ高となった。今回の提携の背景には、東京ガールズコレクション（TGC）の発信力と、ＳＢＩのメディア関連事業