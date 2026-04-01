水曜企画「G1追Q探Q！」は担当記者が出走馬の陣営に聞きたかった質問をぶつけて本音に迫る。豪華メンバーが集結した「第70回大阪杯」は東京本社・後藤光志（30）が担当。悲願のG1初制覇を狙うレーベンスティールを送り出す田中博康師（40）に「やりがい」「栗東滞在」「血統」の3テーマを聞いた。【やりがい】レーベンスティールは5つの重賞タイトルを手にしてきた。だが、そのキャリアは決して順風満帆なものではなかった。こ