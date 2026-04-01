◇セ・リーグ巨人5―2中日（2026年3月31日バンテリンＤ）握った拳にも自然と力がこもる。代打で登場した巨人・丸が、同点の9回2死満塁から決勝の右越え3点二塁打を放った。通算2000安打まで残り71本として臨んだ今季初安打でもあり「形はどうであれ、Hマークがつくってのは僕たちバッターからすると何よりの精神安定剤」と笑みもこぼれた。プロ19年目も開幕スタメンを目指したが、オープン戦は打率・167と苦しんだ。控え