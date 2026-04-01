「日本一短い本線」として知られるＪＲ留萌線が3月31日、ラストランを迎え116年の歴史に幕をおろしました。沿線の駅には地元の住民や鉄道ファンが集まり別れを惜しんでいました。沼田町の石狩沼田駅と深川駅を結ぶＪＲ留萌線。31日夜、約20分遅れで最終列車が石狩沼田駅を出発しました。多くの乗客が車窓から見える最後の景色を、胸に焼き付けていました。（車内アナウンス）「ありがとう留萌線。ありがとう石狩沼田」（最終列車の