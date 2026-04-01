大相撲の大関・安青錦（22＝安治川部屋）が31日、神戸市で行われた春巡業を離脱した。高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）は「ケガで（東京に）帰りました。体調との相談ですが、途中から参加してもらえると思います」と話した。ケガの詳細は「診断書を待ってほしい」としたが、関係者によると、春場所中に痛めた左足は骨折していたとみられる。連続優勝による綱獲りを目指した春場所ではまさかの負け越し。序ノ口デビューから