◇セ・リーグヤクルト8―3広島（2026年3月31日神宮）24日に支配下契約を勝ち取った2年目のヤクルト・広沢がプロ初登板を果たした。5点リードの9回に登板し、3者凡退。先頭の代打・野間から空振り三振を奪うなど、持ち前の投げっぷりの良さを見せ「自分のできることをやるということが今日はできた」。1メートル93の大型右腕が堂々のデビュー。池山監督は「思い切って腕振って投げてくれたら」と今後の活躍に期待した。