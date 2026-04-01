◇パ・リーグ楽天2―4ソフトバンク（2026年3月31日楽天モバイル）【大野豊視点】久しぶりに国内で前田健のピッチングを見たが苦しい内容だった。広島時代は直球、スライダーとカーブ、チェンジアップの組み立て。メジャーに渡ってモデルチェンジして、直球とスプリットが主体に。この試合でも45％近くがスプリットだった。年齢的なものもあり投球スタイル、球種の扱いが変わるのは当然だが、ストロングポイントでもあっ