復権を期す昨年ダービー馬クロワデュノール。ジャパンC4着以来になるが、ひと追いごとに動きに磨きがかかっている印象だ。火曜朝も坂路で2本乗る入念さ。斉藤崇師は「帰厩した時の感じは今回が一番良かった。動きに関しては問題ありません」と歯切れがいい。1週前のCWコース併走追いで強い負荷をかけ、乗り込みは万全。1日の最終追いは同様に坂路2本のメニューを予定している。