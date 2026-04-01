◇セ・リーグDeNA1―4阪神（2026年3月31日京セラD）前の試合から7、8回の勝ちパターンをシャッフルした。桐敷が先に上がり、次の回にドリスが続いた。ともに走者を2人出しながら1回を無失点で切り抜け、守護神の岩崎につないだ。「2026年の阪神タイガースとして丁寧に、ファンの方とともに今、ゲームを育てているところですから、安定するまで、どっちに転ぶかわからないような感じだと思いますけど、一つずつ丁寧に。ま