大阪杯がG1に昇格した17年以降、友道厩舎は唯一、毎年管理馬を送り出している。今年も2頭がスタンバイ。注目は前走AJC杯を制覇した4歳ショウヘイだが、昨年3着の8歳ヨーホーレイクも侮れない。偉大な父の背中を追って悲願の初タイトルに挑む。3冠馬ジェンティルドンナ、コントレイルを輩出したディープインパクト産駒は現役馬28頭のみ。石橋助手は「前走（京都記念7着）後、放牧からリラックスした状態で帰ってきた。当初は