Jリーグは31日、都内で理事会を開き、アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）で8強に勝ち残っている町田、神戸に対する支援を決議した。準々決勝以降は今月16〜25日にサウジアラビアで集中開催される。昨季に続いてJリーグは往路のチャーター機を手配。今回は2機に増やして万全の態勢を整え、23年浦和以来のアジア制覇を後押しする。また中東情勢を受け、各クラブが手配する復路の渡航費として5000万円を支援する。