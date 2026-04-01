◇セ・リーグヤクルト8―3広島（2026年3月31日神宮）本拠地開幕戦の先発を任されたヤクルト・小川は5回2/3を3安打3失点でまとめ、今季1勝目を挙げた。雨の中でも要所を締めて「自分のピッチングを集中してやろうと思っていた。緩急をうまく使いながら粘れたのは良かった」とうなずいた。8番に入り、4回2死一、二塁では中前適時打と投打で活躍。お立ち台ではつば九郎と並び「やっぱりいいですね。一緒に頑張りたい」と